Śmiertelny trend wśród grzybiarzy. Zbierają i suszą muchomory! [zdjęcia]

Piękna pogoda sprzyja grzybobraniu. Do lasu ruszają wszyscy, nie tylko w poszukiwaniu prawdziwków, ale także muchomorów. W sieci pojawia się coraz więcej zdjęć z suszenia i jedzenia trujących grzybów!

Media społecznościowe podbija nowy, śmiertelnie niebezpieczny trend. Od dziecka wiemy, że te piękne czerwone grzyby z białymi kropkami są trujące i nie wolno ich zrywać. Dla innych jednak to pyszny kąsek!

Lekarze i leśnicy biją na alarm! Nawet 50 g muchomora sromotnikowego może być dawką śmiertelną dla człowieka. Nie należy jeść grzybów trujących, bez wyjątku czy to muchomor sromotnikowy, czy czerwony.

Muchomor czerwony (Amanita Muscaria) należy do rodziny muchomorowatych (Amanitaceae) tej samej, do której należy również najsilniej trujący muchomor zielonawy, inaczej nazywany sromotnikowym.

Objawy, które mogą wystąpić po zatruciu grzybami:

Jeżeli dojdzie do ciężkiego zatrucia, mogą również wystąpić drgawki toniczno-kloniczne, bądź może dojść do psychozy paranoidalnej, która trwać może kilka dni.

Zjedzenie muchomora czerwonego może prowadzić także do patologicznych zmian w mózgu.

Do nowej śmiertelnej mody odnieśli także leśnicy z Lasów Państwowych: - Kiedyś sądziłam, że grzybami można zatruć się jedynie poprzez pomyłkę. Jednak wczorajsza lektura postu na IG u doktorka_od_7_bolesci spowodował ciarki, gdy czytałam o nowej internetowej modzie i kolejnych chętnych do zajadania się muchomorami - napisali w facebookowym poście. - Do wszystkich zwolenników apelujemy – zastanówcie się, czy naprawdę warto ryzykować Wasze życie i zdrowie.

Jedzenie muchomorów zdaniem innych było modne już dawniej. W czasie wojny na Syberii znachorzy polecali smarowanie obolałych miejsc wywarem z muchomora. Nalewka nie nadaje się do picia! Inni używali grzybów, jako środek halucynogenny. Nikt nie potrafił jednak dokładnie podać, ile zgonów wywołał.