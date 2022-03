Śmiertelny wypadek pod Lesznem. W Maryszewicach audi zderzyło się czołowo z ciężarówką. Zginął 29-latek Michał Wiśniewski

Tragiczny w skutkach wypadek w Maryszewicach koło Leszna. We wtorek 8 marca 2022 doszło tam do zderzenia audi i ciężarówki. 29-latek jadący osobówką zginął na miejscu. Utrudnienia na drodze trwały aż do wieczora.