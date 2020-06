Śmiertelny wypadek pod Nowym Tomyślem. Jeden z kierowców był pijany! [ZDJĘCIA]

Na prostym odcinku drogi doszło do zderzenia osobowego Opla Astry oraz Renaulta Laguny. Tym pierwszym samochodem podróżowali mieszkańcy powiatu międzychodzkiego, z kolei drugim wozem kierował mieszkaniec powiatu poznańskiego, choć auto znajdowało się na rejestracjach z powiatu grodziskiego.

Opel jechał do Nowego Tomyśla, Renault z kolei w kierunku Bolewicka. W wyniku potężnego zderzenia samochody wpadły do głębokiego rowu, a zatrzymały się ponad 100 metrów od siebie. Na skutek zderzenia kierowca Opla został uwięziony we wraku. Aby go wydostać strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Niestety obrażenia, jakich doznał mężczyzna okazały się zbyt poważne i nie udało się go uratować. Zginął na miejscu.

[g]7759395[g/]

Do szpitala z poważnymi obrażeniami zabrano pasażerkę Opla, jak również pasażerkę drugiego samochodu - Renaulta. Kierowca Laguny został na miejscu. Jak się szybko okazało, zdecydował się usiąść za kierownicą pod wpływem alkoholu. Badanie przeprowadzone przez policjantów na miejscu dało wynik 0.67 mg/l, czyli ponad 1,3 promila!