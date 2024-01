Śmiertelny wypadek w Lipie pod Obornikami. Nie żyją dwie osoby. Trasa jest całkowicie zablokowana [ZDJĘCIA]

W piątek, 12 stycznia o godzinie 16:38 do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych oraz o osobach zakleszczonych.

-Po przyjeździe na miejsce zdarzenia, kierujący działaniem ratowniczym stwierdził, że doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów marki Renault megane oraz BMW. W Renault podróżowała jedna osoba, około 23-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu obornickiego. Został przetransportowany do szpitala w Czarnkowie. Natomiast w BMW podróżowały 3 osoby, niestety kierowca poniósł śmierć na miejscu. 29 letnia pasażerka oraz 35- letni pasażer z BMW zostali zabrani do szpitala w Obornikach oraz Szamotuł w stanie ciężkim - poinformował mł. bryg. Leszek Walczak z Komendy Powiatowej PSP w Obornikach.