Smog w Poznaniu: Jak i gdzie można sprawdzić jakość powietrza? Normy stężenia pyłu zawieszonego PM10

Co to jest płyn zawieszony PM 10 oraz PM 2,5

Najbardziej niepożądane są te o średnicy poniżej 2,5 μm. To właśnie pył określany jako PM2,5 jest na tyle drobny, że bez trudu przenika poprzez pęcherzyki płucne do krwiobiegu, wywierając negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. W przeciwieństwie do niego PM10(zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm) sięgnąć może najdalej do oskrzeli, nadwyrężając niemniej w ten sposób układ oddechowy. Obok pyłów, zarówno tych, pochodzenia naturalnego, jak i będących efektem działań człowieka, w powietrzu obecne są inne czynniki przyczyniające się do odczuwania wzmożonego dyskomfortu. Są nimi alergeny. W skład PM10 mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak na przykład benzopireny, dioksyny i furany, czyli produkty spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw stałych (np. węgiel, drewno i biomasa) a także z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych.