Smog w Poznaniu? Nawet miasto informuje o przekroczeniu norm pyłów PM10 Szymon Paź

We wtorek 27 lutego prognozowane stężenie pyłu PM10 w Poznaniu przekroczy normy i wyniesie 72 µg/m³ Adam Jastrzębowski Zobacz galerię (4 zdjęcia)

We wtorek 27 lutego i w następnych dniach prognozowany jest w Poznaniu smog. Miasto przypomina, by w takich dniach nie palić w piecach i kominkach paliwem stałym. Na wtorek sugeruje też, by powstrzymać się od aktywności fizycznej na zewnątrz.