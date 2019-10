Smoothie, owsianka, owoce. Co jedzą mamy w szpitalu przy Polnej w Poznaniu?

– W środę na drugie śniadanie przygotowałyśmy owsiankę na mleku z musem jabłkowym, a na podwieczorek smoothie z malinami i bananem. Szczególnie wybieramy te produkty, które obfitują w składniki odżywcze, takie jak witaminy czy składniki mineralne. Chodzi o to, żeby uzupełniać ten wydatek energetyczny, który jest zwiększony dla matek w drugimi i trzecim trymestrze czy też dla kobiet już karmiących – tłumaczy Katarzyna Kasongo, dietetyk w Ginkologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym.

– Program zakłada wprowadzenie pięciu posiłków na dobę. Trzy podstawowe, a do tego drugie śniadanie i podwieczorek. Gwarantujemy odpowiednią strukturę tych posiłków, jeśli chodzi o składniki, dlatego też wprowadziliśmy do jadłospisu większą ilość warzyw i owoców.

– To dwuletni pilotaż wprowadzenia nowych standardów żywienia zarówno kobiet ciężarnych, jak i matek karmiących w szpitalach, które posiadają w swojej strukturze oddziały położnicze – tłumaczy Maciej Sobkowski, dyrektor szpitala na Polnej.

I dodaje: – Śniadanie, obiad i kolacja zostają takie, jakie były pierwotnie w jadłospisie, z tą różnicą, że zostały one uszczuplone kalorycznie ze względu na zmianę z trzech na pięć posiłków dziennie.

Oprócz urozmaicenia menu w szpitalach, istotnym elementem programu jest także edukacja pacjentek w zakresie żywienia, zarówno w czasie ciąży, jak i w okresie karmienia piersią.

– Przygotowaliśmy dla naszych mam informatory zbieżne z wytycznymi Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej i Ministerstwa Zdrowia. Są one również dostępne w języku angielskim. W czasie pobytu mam w szpitalu przeprowadzamy z nimi rozmowy i w tej codziennej edukacji w czasie laktacji mówimy im, co mogą jeść – mówi Katarzyna Wszołek, edukator do spraw laktacji.

Z kolei dyrektor szpitala dodaje: – Odpowiadamy również na maila mam, bo program zakłada doradztwo dietetyczne przez okres dwóch miesięcy od wyjścia ze szpitala.