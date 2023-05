Smutna wiadomość z poznańskiego zoo. Nie żyje niedźwiedź Pietka

- Pietka już nie będzie wygrzewał się w letnim słońcu. Nie zobaczycie go wylegującego się w wykopanym przez siebie dołku nieopodal tarasu dla gości Nowego ZOO. Odszedł od nas w poniedziałkowy, słoneczny poranek

Pietka w Poznaniu otrzymał nowe życie

Jak informują przedstawiciele zoo, niedźwiedź urodził się w 1995 roku. Swoje pierwsze lata spędził w ukraińskim cyrku, skąd trafił do Braniewa, a stamtąd w 2016 r. przyjechał do Poznania do Azylu dla Niedźwiedzi Brunatnych w Nowym Zoo, gdzie przez siedem lat mieszkał na dużym leśnym wybiegu.