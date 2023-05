Smutne wieści z Nowego Zoo w Poznaniu. Nie żyje tygrysica

W poniedziałek, 15 maja ogród zoologiczny poinformował o śmierci tygrysicy, która przeżyła aż 20 lat (średnia życia to 15 lat).

- Kaja pobiegła za Tęczowy Most do Gogha. W spokoju. Pełna kociego majestatu. Całe swoje życie spędziła w małej cyrkowej klatce. Natalia Popowa i wojna przyniosły ocalenie i możliwość dotknięcia łapami ziemi. Jeśli nie będziemy przyzwalać na okrucieństwo wobec zwierząt, nie będą one cierpieć, a my ocalimy istotę naszego człowieczeństwa: szacunek do życia w każdej jego postaci. Tygrysów w naturze została garstka, w niewoli- ciągle stają się zabawkami, są wykorzystywane w cyrkach, sprzedawane na części ciała czy zabijane dla trofeów. Walczmy o ich ochronę