Śniadanie wielkanocne dla bezdomnych i ubogich w Poznaniu. "Tutaj mogę poczuć się lepiej"

- Śniadanie tak samo jak każdego roku z jednej strony jest otoczone ludzkim smutkiem, ponieważ liczba ludzi potrzebujących nie maleje, ale zwiększa się. Natomiast radosne jest to, że istnieje miłość chrześcijańska, że są młodzi, którzy są gotowi razem z siostrami przygotować posiłki. Robią to codziennie. To pokazuje, że pokłady dobra istnieją - powiedział arcybiskup Stanisław Gądecki.