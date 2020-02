Śnieżyca w Śnieżycowym Jarze może zakwitnąć już w przyszłym tygodniu. Dla zwiedzających zbudowano nową kładkę [ZDJĘCIA]

Śnieżycowy Jar w okresie przedwiośnia i wiosny to jedno z najpiękniejszych miejsc w okolicach Poznania. To właśnie wtedy - na przełomie marca i kwietnia - kwitnie śnieżyca, a całe połacie rezerwatu wypełniają białe kwiatki. Wówczas do Starczanowa w gminie Murowana Goślina przyjeżdżają zwiedzający.

- W ubiegłym roku rekordem były trzy tysiące osób, którego postanowiły jednego dnia odwiedzić rezerwat - mówi Tomasz Sobalak, nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko.