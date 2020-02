Śnieżyca w Śnieżycowym Jarze zagrożona. Przestanie kwitnąć gdy zabraknie w lasach dzików?

Śnieżycowy Jar to wyjątkowe miejsce na mapie Wielkopolski w Nadleśnictwie Łopuchówko, na terenie poligonu Biedrusko. Zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia rezerwat wypełniają białe kobierce utkane z dzwoneczków.

To śnieżyca wiosenna, 30-centymetrowa roślina cebulkowa. Kobierzec śnieżyc to zazwyczaj widok zarezerwowany dla turystów wybierających się w góry. Można ją spotkać w Karpatach czy Sudetach, licznie występuje zwłaszcza w Bieszczadach. Jej naturalny zasięg występowania przebiega przez południową część naszego kraju na wysokościach od 530 do 1180 m n.p.m. Roślina objęta jest w Polsce ochroną gatunkową. Skąd więc śnieżyca przywędrowała do Wielkopolski? Do dziś nie wiadomo. Jedyną drogą komunikacji z południem Polski była rzeka Warta. Rezerwat, któremu nadano nazwę Śnieżycowy Jar, o powierzchni 9 ha powstał 40 lat temu.