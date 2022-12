Snowlandia 2023: największy lodowy labirynt na świecie. Kiedy znowu zostanie otwarta niezwykła zimowa atrakcja Zakopanego?

Niesamowita atrakcja Zakopanego. Kiedy znowu otwarta zostanie Snowlandia?

Snowlandia w Zakopanem to jeden z nielicznych tego rodzaju parków rozrywki na świecie. Przede wszystkim wyróżnia go to, że jest niemal w całości wzniesiony z lodu.

Lodowy park rozrywki w Zakopanem nie może działać w każdych warunkach - wszystko zależy od pogody. W sezonie 2022 Snowlandia zaczęła przyjmować gości 16 stycznia. Czy już wiadomo, kiedy zostanie otwarta w nowym sezonie zimowym 2022/23?

Organizatorzy zdradzili pierwsze szczegóły na Facebooku.