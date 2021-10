Sołtysówka na ul. Głogowskiej w Poznaniu niszczeje. Będzie remont? Zobacz zdjęcia! Alicja Durka

Sołtysówka Adama Jeskego mieści się na poznańskim Łazarzu od 1902 roku, przy ul. Głogowskiej 37. Od początku był to niezwykły budynek, nietypowy dla tej części miasta, bo wokół mieszczą się głównie duże, zdobione kamienice. Sołtysówka zaś jest dwupiętrową willą z bogatymi zdobieniami, zwieńczoną niską wieżą. Od ulicy budynek odgrodzony jest płotkiem z żeliwa. Do willi dołączone są dwa budynki gospodarcze. Obiekt należał do ostatniego sołtysa Adama Jeskego, kiedy Święty Łazarz nie był jeszcze dzielnicą Poznania, a wsią.