Sony pozamiatało — najciekawsze zapowiedzi gier PlayStation Showcase 2023, które wgniatają w fotel. Sprawdźcie sami

Co tu dużo mówić, każda branża rozrywkowa, w tym także gry, ma swoje ważne wydarzenia , odbywające się w ciągu roku. Gaming jest jednak o tyle wyjątkowy, że w przypadku np. filmów i muzyki imprezy branżowe raczej podsumowują pewne okresy, m.in. poprzez wręczenie nagród i prezentację powstałych już projektów. Tymczasem dla nas, graczy, bardziej istotne są eventy, na których otrzymujemy zapowiedzi nowych produkcji , dzięki którym „kręcimy hajp” (wzmaga się naszą ekscytacja) nadchodzącymi premierami.

PlayStation Showcase 2023

W ciągu każdego roku mamy do czynienia z dużą ilością wydarzeń gamingowych. Są wśród nich imprezy mniej lub bardziej istotne. Do grona tych drugich z pewnością należy PlayStation Showcase, organizowane przez Sony i jak sama nazwa wskazuje, skoncentrowane wokół produkcji, które ukażą się na konsolach tego producenta. Nie oznacza to jednak wcale, że wśród pokazywanych podczas transmisji produkcji są jedynie gry na wyłączność PlayStation.