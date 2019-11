Bazyl, Ptyś, Mela, Donut... i wiele innych. Koty czekają na nowy dom w schronisku dla zwierząt przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Spójrz w ich piękne kocie oczy, zakochaj się i przygarnij!

Schronisko dla zwierząt w Poznaniu

Ceny adopcji kotów z poznańskiego schroniska

Adoptuj z głową. Jak przebiega adopcja?

ul. Bukowska 266 (między lotniskiem Ławica a Centrum handlowym King Cross), 60-189 Poznań61 868 10 8661 868 10 87biuro@schronisko.comPoniedziałek – Piątek: 10 – 19Sobota – Niedziela: 10 – 15Święta - nieczynneKot europejski krótkowłosy - 10 złKot innej rasy (bez rodowodu) - 40 złKot innej rasy z rodowodem - 200 złTransporter dla kota - 50 złJeśli chcesz zaadoptować zwierzę, na początku umów się telefonicznie na wizytę w schronisku - 61 868 10 86.Po przybyciu do schroniska udaj się do biura. Tu wypełnisz krótką ankietę przedadopcyjną, a potem porozmawiasz o psie lub kocie twoich marzeń z pracownikiem schroniska. Będzie chciał wiedzieć, jakie masz doświadczenia ze zwierzętami i jaki styl życia prowadzisz, by pomóc ci wybrać odpowiednie zwierzę.Teraz czas na oglądanie i wybieranie. Psy ogląda się samemu, koty – z opiekunką kotów.Jeśli szukasz psa, a masz już swojego, będziesz musiał przyjechać z nim do schroniska na zapoznanie.Czasem przeprowadzane są wizyty przedadopcyjne, by sprawdzić, w jakich warunkach będzie mieszkało zwierzę. Na wizyty pracownik jeździ w promieniu 50 km od Poznania.Jeśli wybierzesz sobie psa, czy kota, a schronisko nie będzie widziało przeciwwskazań, by go wydać, spiszesz umowę. Adoptować zwierzę może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości. Ważna rzecz: jeśli wynajmujesz mieszkanie, schronisko będzie potrzebować pisemnej zgody jego właściciela na trzymanie w nim psa czy kota.W przypadku adopcji psa musisz mieć ze sobą smycz i obrożę, w przypadku adopcji kota – transporter. Zwierzę musi bowiem bezpiecznie dotrzeć do domu. Akcesoria te możesz kupić w schronisku.Po podpisaniu umowy i uiszczeniu opłaty będziesz mógł pojechać ze zwierzakiem do domu. Możesz zapłacić kartą.

