Spójrz w te słodkie kocie oczy, zakochaj się i adoptuj! Koty ze schroniska w Poznaniu czekają na nowy dom [ZDJĘCIA]

Po przybyciu do schroniska udaj się do biura. Tu wypełnisz krótką ankietę przedadopcyjną, a potem porozmawiasz o psie lub kocie twoich marzeń z pracownikiem schroniska. Będzie chciał wiedzieć, jakie masz doświadczenia ze zwierzętami i jaki styl życia prowadzisz, by pomóc ci wybrać odpowiednie zwierzę.

Teraz czas na oglądanie i wybieranie. Psy ogląda się samemu, koty – z opiekunką kotów.

Jeśli szukasz psa, a masz już swojego, będziesz musiał przyjechać z nim do schroniska na zapoznanie.

Czasem przeprowadzane są wizyty przedadopcyjne, by sprawdzić, w jakich warunkach będzie mieszkało zwierzę. Na wizyty pracownik jeździ w promieniu 50 km od Poznania.