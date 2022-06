Spór kontrolerów lotów z PAŻP. Zapowiadają się wakacje w cieniu strajków. Problemy ma nie tylko Polska. Jakie będą utrudnienia?

Dwa miesiące temu Polki i Polacy zastanawiali się, czy uda im się wylecieć na majówkę. Dziś problem powraca, a osoby, które planują wakacje za granicą znów mają spory powód do zmartwień - kontrolerzy ruchu lotniczego zapowiadają, że brak porozumienia ze stroną rządową wpłynie na masowe odejścia i w konsekwencji na paraliż nieba. Co na to biura podróży i pasażerowie?

– Liczymy na to, że spór zostanie rozwiązany. Turyści zawsze będą pytać, czy ich wakacje są bezpieczne i czy wyloty się odbędą. W ich zapytaniach pojawia się kwestia sporu kontrolerów ruchu lotniczego z PAŻP, jednak każdy liczy, że wyleci na swoje wakacje, skoro czeka na nie cały rok – mówi Robert Waloch, prezes poznańskiego biura podróży Och Travel.