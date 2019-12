Właściciele sklepików z pamiątkami na Starym Rynku w Poznaniu skarżą się na kiermasze należące do Betlejem Poznańskiego. Ich zdaniem sposób ustawienia świątecznych budek wyklucza ich z jarmarku.

– Linia budek, które stoją do nas tyłem stwarza tutaj taką uliczkę, do której nikt nie zagląda. Ta strona rynku jest niedoświetlona, więc zwłaszcza wieczorami jesteśmy niewidoczni. Pozostajemy zupełnie odcięci

Sklepikarze wykluczeni z jarmarku

– Jesteśmy tutaj stałymi, lokalnymi handlarzami pamiątek, których się wyklucza z jakiegokolwiek jarmarku. Stawia się na ludzi przyjezdnych, przez co my nie zarabiamy. Nasze utargi są naprawdę bardzo niewielkie. Budki są ustawione w ten sposób, że w pobliżu naszych sklepów nikt nie przechodzi, ponieważ każdy idzie główną, wytyczona aleją

Sklepikarze wyolbrzymiają problem?

– Mamy wgląd do planu rozstawienia straganów i go zatwierdzamy. Moglibyśmy poprosić o inne rozgospodarowanie domków jeśli dochodziłyby do nas jakieś uwagi ze strony sklepikarzy. Dodatkowo domki budnicze akurat pod nas nie podlegają, zarządzamy jedynie płytą Starego Rynku

Problem dotyczy sklepików mieszczących się na ścianie domków budniczych. Stragany bożonarodzeniowe ustawione są do nich tyłem, co powoduje, że są one oddzielone od płyty Starego Rynku.– tłumaczy pani Danuta, właścicielka jednego ze sklepów na Starym Rynku.Lokalni sklepikarze przyznają, że w okresie Betlejem Poznańskiego ich zarobki znacznie maleją, a ich udział w jarmarku jest ograniczony.– mówi pani Lena właścicielka straganu.Handlarze nie ukrywają także wzburzenia spowodowanego tym, że regularnie płacą za wynajmowane na rynku miejsca, a zabiera im się możliwość zarabiania pieniędzy.– Temat lokalnych sprzedawców jest pomijany. Nas się zasłania zamiast pokazywać. Jesteśmy tutaj codziennie przez cały rok i płacimy czynsze. Nasze pieniądze, które zarabiamy zostają w Poznaniu, a te które zarabiają budki po prostu stąd wyjadą – mówi pani Lena.Podobnie twierdzi pani Danuta. Dodatkowo uważa ona, że imprezy na Starym Runku powinny być tworzone wspólnie.– Mamy te stoiska po ponad 20 lat. Powinniśmy te imprezy na rynku tworzyć razem, a nie tak jak jest teraz – w kontrze do ludzi, którzy płacą tutaj czynsze i pracują cały rok. Bywało przecież tak, że kramy stały wzdłuż pierzei, a środek rynku był wolny. Wówczas ludzie mogli swobodnie korzystać i z jarmarku i z naszych sklepów – mówi.Za jarmark świąteczny na Starym Rynku odpowiedzialna jest spółka Targowiska. Jej przedstawiciele twierdzą jednak, że problem jest przez sklepikarzy wyolbrzymiany.– My proponujemy Estradzie Poznańskiej sposób ustawienia kiermaszów. Ten obecny został zaakceptowany i myślę, że nie jest on problematyczny, tak ja twierdzą sklepikarze. Jest zostawione sporo miejsca pomiędzy budkami a ich sklepami, więc nie są oni w żaden sposób wykluczeni – wyjaśnia Łukasz Bartoszak ze spółki Targowiska.Estrada Poznańska twierdzi natomiast, że to spółka i handlarze powinni dogadać się tak, żeby ustawienie nie było dla nikogo krzywdzące.– podkreśla Natalia Pakuła z Estrady Poznańskiej.

