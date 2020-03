Sport i rekreacja w Tarnowie Podgórnym na wysokim poziomie

Wielkopolska na sportowo to nasza najnowsza publikacja poświęcona sportowi na terenie całej Wielkopolski. W książce znalazła się również gmina Tarnowo Podgórne, która rozwija sport i rekreację na wysokim poziomie.

Gmina Tarnowo Podgórne jest rozpoznawana poprzez klimat sprzyjający przedsiębiorczości. To także ważny punkt na sportowej mapie Wielkopolski i Polski. – Liczba podmiotów gospodarczych (a jest ich obecnie ok. 6000) jest naszym znakiem rozpoznawczym – mówi Tadeusz Czajka, wójt Tarnowa Podgórnego. – Z myślą o mieszkań-cach i gościach, tworzymy i rozwijamy też możliwości aktywnego, sportowego wypoczynku i rekreacji. Największą gminną inwestycją są Tarnowskie Termy – Park Wodny, w którym znajdują się wewnętrzne i zewnętrzne baseny rekreacyjne, baseny sportowe, saunarium i strefa wypoczynku. Można w Tarnowskich Termach wypoczywać rodzinnie, można skorzystać z oferty zajęć zorganizowanych: od lekcji dla najmłodszych, prowadzonych m.in. przez Akademię Pływania, po zajęcia dedykowane seniorom. Najważniejszym atutem są wody termalne, których lecznicze właściwości zostały udokumentowane. W budynku Tarnowskich Term można także poćwiczyć w Klubie Fitness – Piwnica pod Termami.

Amatorów wypoczynku na świeżym powietrzu gmina zaprasza na boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, place zabaw i skateparki – powstają one w każdej z 16 gminnych miejscowości. – Cieszę się bardzo, że coraz większą popularność zdobywają ścieżki rowerowe – mówi wójt Tadeusz Czajka. –­ Gmina opracowała przewodnik, by i w ten sposób zachęcać do poznawania okolicy z perspektywy dwóch kółek. Zapewniam, że można w ten sposób odkryć zupełnie nieznane, choć znajdujące się w pobliżu domu miejsca. Dużą popularnością, zwłaszcza w sezonie letnim, cieszą się także plaże nad Jeziorem Lusowskim, położonym w Obszarze Chronionego Krajobrazu. Szczególnie atrakcyjna jest plaża w Lusowie. Latem to często wybierane miejsce do kąpieli, ale także do sportowego wypoczynku – są tam bowiem boiska do koszykówki, siatkówki plażowej czy stoły do gry w ping-ponga. W pozostałych porach roku to obowiązkowy punkt na spacerowej i rowerowej mapie gminy.

Natomiast doskonale wyposażone i przygotowane nowoczesne hale sportowe są miejscem wydarzeń sportowych na różnych szczeblach: od lokalnych po międzynarodowe. Wystarczy wspomnieć, że w 2020 roku Tarnowo Podgórne zaprasza na mistrzostwach świata w kręglarstwie klasycznym. Wybór miejsca nie jest przypadkowy, bo to tutaj trenują wielokrotni mistrzowie Polski: zawodniczki i zawodnicy klubu Alfa Vector. Największą otwartą imprezą, szeroko popularyzującą aktywny tryb życia, jest Bieg Lwa. W tym wydarzeniu co roku uczestniczy kilka tysięcy biegaczy, ich rodzin, kibiców. Oprócz półmaratonu odbywają się także Biegi Lwiątek (dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych), bieg na 10 km (Pogoń za Lwem), Sztafeta Pokoleń czy mityng lekkoatletyczny. Niezwykle ciekawa jest Strefa EXPO z mnóstwem atrakcji dla dzieci. Warte podkreślenia jest to, że do organizacji tej imprezy przyłącza się szerokie grono partnerów biznesowych – przedsiębiorców z terenu gminy, co stanowi dodatkową gwarancję perfekcyjnego przygotowania trasy biegowej, jak i atrakcyjnych wydarzeń towarzyszących. Amatorzy biegania mogą sprawdzić swoje umiejętności w innych imprezach: Biegu Unijnym, Rozalińskiej Trzynastce, Biegu Niepodległości, a zaawansowani – w Triathlonie Lwa. I co ważne – do uprawiania sportu w gminie nie trzeba długo namawiać, wystarczy spojrzeć na coraz większą rzeszę mieszkańców aktywnie spędzających czas i samemu zacząć, chociażby regularne spacery z kijkami!

Zapraszamy do Tarnowa Podgórnego! Tarnowskie termy odwiedzane nie tylko przez mieszkańców Park Wodny w Tarnowie Podgórnym to możliwość kąpieli w ciepłej błękitnej wodzie, pod palmami w iście afrykańskim klimacie. Jest atrakcyjną alternatywą dla wyjazdów nad morze czy w dalekie tropiki. – W Tarnowskich Termach mamy to, co liczy się latem: plażę, wodne atrakcje i zawsze gwarantowana pogodę. A to wszystko w zasięgu kilkunastu minut podróży. Przyjeżdżają do nas całe rodziny, nie tylko z Tarnowa, ale i z okolicznych gmin oraz Poznania – mówi Anita Stellmaszyk, prezes zarządu Term. – To dowód, że taki obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem i spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości.

Przestrzeń w Tarnowskich Termach podzielono na cztery strefy: rekreacyjną (największą), sportową, saunarium i fitness – Klub Fitness Piwnica pod Termami.

W strefie rekreacyjnej jest duży basen z licznymi atrakcjami wodnymi (sztuczną falą, dziką rzeką, biczami wodnymi i zjeżdżalniami), basen z solanką (z możliwością wypłynięcia na zewnątrz) oraz brodzik dla małych dzieci niepływających – wodny plac zabaw. Całości dopełnia zewnętrzna plaża urządzona w konwencji tropikalnej z tężnią solankową. Park Wodny Tarnowskie Termy to także pierwszy element innowacyjnej idei – utworzenia Termalnego Parku Zdrowia. Będzie to przestrzeń dedykowana podmiotom, świadczącym usługi z zakresu rehabilitacji, nowoczesnej kosmetyki czy SPA. – W naszych gminnych planach inwestycyjnych zapisaliśmy już wybudowanie tężni – mówi wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. – Mam nadzieję, że będzie to inspiracją dla kolejnych przedsięwzięć, wykorzystujących lecznicze właściwości wody termalnej. Tym bardziej, że zleciliśmy ekspertyzy naukowe, które wskazały na szeroki wachlarz chorób, w leczeniu których może być pomocna nasza solanka.

Bieg Lwa, który gromadzi tysiące biegaczy z całego świata Co roku, w maju w Tarnowie Podgórnym królują entuzjaści sportu, dobrej zabawy i aktywnego wypoczynku. Bo Bieg Lwa to nie tylko biegi, ale też całe mnóstwo atrakcji. Nazwa wydarzenia pochodzi od lwa, który na czas biegu schodzi z herbu i najpierw ucieka przez 10 km przed zawodnikami, a potem dołącza do biegnących w półmaratonie. Zanim to następuje, lew bawi się z lwiątkami i całymi rodzinami na wszystkich towarzyszących wydarzeniach. Organizatorzy to entuzjaści ruchu, zbierający doświadczenia na wielu światowych imprezach. Bieg Lwa to zatem kumulacja tych doświadczeń i wdrożenie najlepszych wzorców, plus mnóstwo własnych pomysłów. Efektem takiego podejścia jest doskonała organizacja, uwzględniająca wszystkie potrzeby nie tylko tych, którzy „biegają od zawsze”, ale również tych, którzy pobiegną po raz pierwszy. To także odpowiednio przygotowane zaplecze, starannie wykonane medale, atrakcyjne nagrody i pakiety startowe.

Na świecie mamy wiele biegów, ale wyjątkowych jest kilka. Najbliższy w Berlinie. Tam każdego roku we wrześniu ponad milion mieszkańców stolicy Niemiec wychodzi na ulicę, aby dopingować zawodników. Tworzą niepowtarzalną atmosferę organizując pikniki przy trasie, wywieszając flagi i hasła na transparentach, wystawiając głośniki w oknach. To mieszkańcy właśnie odgrywają najważniejszą rolę jako kibice. I wiecie co? W Tarnowie Podgórnym nie jest nas milion, ale atmosferą na pewno nie odstajemy. Przyjdźcie i sprawdźcie! Bawcie się razem z nami – biegnąc lub kibicując!

