Spowiedź drive w Rogalinie. Ksiądz Adam Pawłowski wyspowiada wiernych z samochodu

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski opublikowało wytyczne dla biskupów dotyczące sprawowanie czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach. Znalazły się tam również zapisy poświęcone sakramentowi pokuty i pojednania, czyli spowiedzi, do której przynajmniej raz w roku wierni Kościoła katolickiego powinni przystąpić.

Koronawirus, a spowiedź: Nie trzeba spowiadać się w kościele

W polskiej tradycji ma to miejsce najczęściej w okresie Wielkiego Postu. Episkopat przypomniał, że nie wolno spowiadać na odległość, czyli przez środki komunikacji elektronicznej takie jak telefon czy komunikator internetowy. Najwłaściwszym miejscem - według KEP - do sprawowania sakramentu jest konfesjonał, jednak z uwagi na obecną sytuację księża mogą udzielać go poza nim - w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa.