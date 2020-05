Sprawa Moniki Bielawskiej. Po 26 latach uda się odnaleźć zaginioną legniczankę?

Przypomnijmy. Jest 16 lipca 1994 roku . W Legnicy panuje niemożebny upał. Mimo to, półtoraroczna Monika Bielawska jest zaziębiona. Dziadkowie - rodzice jej matki - dla których jedyna wnuczka jest oczkiem w głowie - decydują, że trzeba pójść do lekarza. Po wizycie u specjalisty babcia dziewczynki, wspólnie z ojcem dziecka - Robertem , udali się do apteki.

Dziadkowie dziecka postawili świat na głowie. Schorowani, słabi, chodzili od policji do prokuratury. Szukali na własną rękę. Jeździli do ministerstwa sprawiedliwości. Rozmawiali z każdą gazetą, która chciała pisać o zaginięciu Moniki. Występowali w ogólnopolskich telewizjach, stacjach radiowych. Chwytali się każdego tropu. O zaginionej dziewczynce dudniła cała Polska.

- Mąż i zięć zostali z Monisią na dworze. Ja weszłam do apteki. Zabrakło mi jednak pieniędzy na leki, więc wyszłam do męża po gotówkę. Odruchowo rozejrzałam się za dzieckiem: zięć stał z wózkiem z Moniką koło pobliskiej tablicy ogłoszeń. Wróciłam do apteki, zapłaciłam. Kiedy wyszłam z apteki, już ich nie było... Zięcia i wnuczki nie było też w domu - tak przed laty sprawę relacjonowała Julia Markowska, babcia dziewczynki.

- Wszystko wskazywało na to, że córka była mu zupełnie obojętna, wręcz mu przeszkadzała. Wyglądało na to, że jej uprowadzenie i sprzedaż dokładnie zaplanował - wspomina jeden z legnickich policjantów.

Podczas przesłuchania przyznaje się do uprowadzenia Moniki i zostaje aresztowany. Psychologowie, którzy badają go w areszcie, orzekają, że jest niedojrzały i ma " braki w zakresie uczuciowości wyższej ".

Wszyscy liczyli na to, że dzięki procesowi, który miał się w 1998 roku rozpocząć w sądzie, wyjaśni się wreszcie, gdzie jest Monika. Czy żyje i co się z nią stało. Niestety. Tuż przed rozpoczęciem procesu Robert B. zostaje... wypuszczony z aresztu! Otrzymuje tylko dozór policyjny. W sądzie ma odpowiadać z wolnej stopy. Oczywiście po raz kolejny przepada jak kamień w wodę.

W 2008 Robert B. sam zgłosił się do Polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jak twierdził - chciał wyjaśnić co stało się z Moniką. Legnicka prokuratura oskarżyła go o uprowadzenie i sprzedanie nieustalonej osobie swojego dziecka. W czasie śledztwa mężczyzna wielokrotnie zmieniał zeznania. Stało się jasne, że nie zdradzi prawdy. Sąd Okręgowy w Legnicy skazał Roberta B. na karę 15 lat więzienia. Wciąż nie było jasne co stało się z Moniką. Być może teraz przyjdzie czas na przełom.