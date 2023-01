Sprawdź, czy czeka cię wyjątkowo długie życie! Niektóre znaki zodiaku mają naturalny dar długowieczności Weronika Błaszczyk

Długowieczność to sekret, który niejedna osoba chciałaby poznać. Według astrologii wybrane znaki zodiaku będą mogły pochwalić się wyjątkowo długim życiem.

Stulatkowie zwykle nie podają konkretnych przepisów na dożycie tak imponującego wieku. Długie i zdrowe życie to marzenie niejednej osoby. Na to, jak długo będziemy żyli, wpływa wiele czynników, między innymi geny i tryb życia. Ciężko jednak wskazać sekrety długowieczności. Warto jednocześnie wspomnieć, że w astrologii wyróżnia się pewne znaki zodiaku, które według ekspertów z tej dziedziny, zestarzeją się najpóźniej. Co na ten temat mówią gwiazdy? Sprawdź, czy twój znak zodiaku znalazł się na tej wyjątkowej liście!