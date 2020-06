Sprawdź, ile tak naprawdę kosztuje ślub. Suknia, fotograf, bukiety, zaproszenia – dowiedz się, na czym możesz zaoszczędzić!

Jednym z najprostszych sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy są własnoręczne zaproszenia ślubne. Jeśli wybierzemy mało skomplikowany wzór, ich wykonanie będzie proste nawet dla osób o skromnych zdolnościach plastycznych. Tekst można wydrukować na domowej drukarce lub skorzystać z lokalnego punktu ksero. W sklepach papierniczych znajdziemy wiele ładnych papierów i ciekawych, gotowych ozdób. Mogą to być np. wstążki, kokardki czy naklejki. Jeśli nie mamy pomysłu na wzór na zaproszenie, inspiracji możemy szukać w internecie lub na targach ślubnych.

Ślub często biorą młodzi ludzie, którzy dopiero rozpoczynają swoje kariery. Nie każda z par może też liczyć na wsparcie rodziców, dlatego warto się zastanowić, jak zaoszczędzić na ślubnym budżecie. Sposobów na to jest wiele. Nie trzeba korzystać ze wszystkich, decyzja na czym będą cięte koszty należy do pary młodej. Dla każdego inny element tego dnia będzie najważniejszy.

W przypadku kwiatów i bukietu ślubnego zdolności plastyczne mogą się przydać. Do przygotowania tych dekoracji nie warto też podchodzić bez przeszkolenia. O sposoby na układanie kwiatów można podpytać florystkę z lokalnej kwiaciarni lub skorzystać z jednego z poradników dostępnych np. na Youtube'ie. Warto przygotować sobie wcześniej projekt i wykonać próbę do domowego wazonu. Wzory bukietów ślubnych znajdziecie w naszej galerii.

Kwiaty można kupić na lokalnej giełdzie kwiatów. W dniu zakupu nie możemy zaspać, ponieważ giełdy czynne są w godzinach porannych od około 6.00 do 11.00. Jeśli ktoś z rodziny posiada duży ogród z kwiatami, możemy spróbować poprosić go o udostępnienie ich w ramach ślubnego prezentu.

Do układania bukietów będą też potrzebne gąbki florystyczne, które możemy kupić z odpowiednim wyprzedzeniem np. w internecie. Do bukietu panny młodej przyda się ozdobna wstążka.

Suknię oraz dodatki takie jak welon czy buty można zamówić również przez internet. Wtedy trzeba pamiętać o ryzyku, że towar może nie wyglądać tak, jak oczekiwaliśmy. Warto zamówić suknię odpowiednio wcześniej, by mieć szansę ją zwrócić i kupić inną.

Do niedawna panny młode jako alternatywę miały jedynie wypożyczanie lub kupno używanych sukien. Teraz coraz więcej popularnych sieci odzieżowych wprowadza do swojej oferty suknie ślubne, których ceny mieszczą się w maksymalnie kilkuset złotych. Suknie znajdziemy w ofertach m.in. H&M, Orsay czy Reserved.

Suknia ślubna to jeden z droższych elementów wesela i ślubu. Jeśli zdecydujemy się na suknię szytą przez krawcową, możemy za nią zapłacić (zależnie od cen materiałów i stawki krawcowej) nawet kilka tysięcy złotych. Suknie w salonach mają różne ceny. Spora część wykonana jest z tanich materiałów, ale cena sukni i tak pozostaje na wysokim poziomie, ze względu na to, że salon musi na niej zarobić.

Fotograf ślubny: Duże ryzyko i duża oszczędność

Koszt profesjonalnego fotografa ślubnego przekracza tysiąc złotych. Jeśli nie boimy się ryzyka (w postaci nieudanych zdjęć), by zaoszczędzić na fotografie ślubnym możemy go poszukać wśród naszych znajomych lub ogłosić się na Facebooku na grupie dla lokalnych fotografów-amatorów. Świadomi braku doświadczenia zażądają mniejszej kwoty za obsługę ślubu i wesela. Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji o zatrudnieniu trzeba koniecznie pamiętać o tym, by obejrzeć wcześniej wykonane zdjęcia i dokładnie określić nasze oczekiwania. Warto dopytać się też na jakim sprzęcie dany fotograf pracuje.