W sylwestra krócej niż zwykle będą kursować tramwaje i część autobusów. Sprawdź szczegółowe zmiany w rozkładzie MPK Poznań obowiązujące 31 grudnia i 1 stycznia.

MPK Poznań: komunikacja miejska Nowy Rok 1 stycznia 2020

Komunikacja miejska w Poznaniu we wtorek, 31 grudnia od rana do godz. 21.00 funkcjonować będzie według sobotniego rozkładu jazdy.Wyjątkiem jest rejon placu Wolności, gdzie będzie odbywać się Sylwester Miejski. Z tego powodu plac będzie zamknięty dla ruchu. Od godz. 17:00 objazdem w kierunku ronda Kaponiera i Mostu Teatralnego kursować będą tramwaje na liniach 2, 5, 9, 13 i 16 (linie 2, 9 i 13 przez Królowej Jadwigi i Towarową, linie 5 i 16 przez rondo Śródka i plac Wielkopolski).Uwaga, w sylwestra linie tramwajowe i część autobusowych będzie kursować tylko do godz. 21. W sylwestra, 31 grudnia od godz. 21.00 nie będą już funkcjonować żadne dzienne linie tramwajowe oraz niektóre autobusowe -zobacz szczegóły w tabeli:W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia po godz. 23.00 jeździć będą tylko linie nocne według rozkładu jazdy z soboty na święto z wyjątkiem linii 201, która będzie kursować co 10 minut na trasie objazdowej przez rondo Śródka i plac Wielkopolski w obu kierunkach.W Nowy Rok większość linii autobusowych i tramwajowych kursować będzie przez cały dzień według świątecznego rozkładu jazdy. Wyjątkiem są linie tramwajowe 1,2,4,5, 12, 15 i 18 oraz linie autobusowe 145,146,157,160,167,175,191 i 196, które zaczną kursować dopiero od godz. 14.00.Zawieszone przez cały dzień 1 stycznia będą linie autobusowe 148,150,152,179,181,183,185,190,192 i 194 oraz linia tramwajowa 11.

