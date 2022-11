Sprawdź nietypowe przepisy na kotlety schabowe z okazji Dnia Kotleta Schabowego. Schabowy nie musi być nudny! Zobacz najciekawsze przepisy Igor Chudziński

W poniedziałek, 7 listopada obchodzimy Dzień Kotleta Schabowego. Schabowy odwiedza nas niemal w każda niedzielę i należy do bardzo lubianych gości. W ten dzień także powitajmy go z honorami! Warto też przyrządzić go w inny niż zazwyczaj sposób. Prezentujemy najciekawsze, nietypowe przepisy na schabowe. Sprawdźcie w naszej galerii i zainspirujcie się! Smacznego!