Sprawdziliśmy, jakie placówki medyczne chronią swoich pacjentów w okresie epidemii. W Poznaniu działa Kabina Odkażająca

Wewnątrz kabiny umieszczone zostały fotokomórki i specjalne dysze. Fotokomórka rejestruje moment, gdy ktoś wchodzi do kabiny. Automatycznie uruchamiana jest wtedy pompa, która tłoczy płyn odkażający do dysz.

Kabina odkażająca, która stanęła w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych, służy do dezynfekcji osób wchodzących do budynku.

Te z kolei znajdują się w ściankach i suficie urządzenia. Osoba stojąca w komorze zostaje „spryskana” mgiełką płynu dezynfekującego. Przy wyjściu z bramki kolejna fotokomórka daje sygnał do wyłączenia dysz.

Z kolei przed szpitalem w Słupcy testowany jest Punkt Indywidualnej Kontroli Sanitarnej. To kabina, w której znajduje się czujnik pozwalający na zmierzenie temperatury, a także płyn do dezynfekcji. Każda osoba wchodząca do szpitala ma możliwość skorzystania z niej.

- Wykorzystanie PIKS znacznie ułatwia codzienną pracę i wspiera zapobieganie potencjalnym zakażeniom

- mówi Rafał Spachacz, dyrektor szpitala w Słupcy.