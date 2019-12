Sprzątacz molestował jedną z klientek na Termach Maltańskich. Po zatrzymaniu tłumaczył, że przecież "ma ładne piersi"

Sprawę molestowania seksualnego w Termach Maltańskich ma wyjaśnić poznańska policja. zdjęcie ilustracyjne/Łukasz Gdak

W niedzielę na Termach Maltańskich doszło do karygodnej sytuacji. Jedna z klientek była molestowana przez sprzątacza. - Gdy się przebierałam w szatni, podszedł do mnie pracownik firmy sprzątającej i dotknął moich piersi. Gdy po chwili go odszukano, stwierdził, że nic takiego się nie stało i dotknął mnie, bo mam ładne piersi - opisuje pani Aurelia.