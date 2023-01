Sprzedaż aut w Europie. Czy zgadniesz która marka jest królem wzrostów?

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) w 2022 roku na rynkach Starego Kontynentu (w Unii Europejskiej, krajach EFTA i w Wielkiej Brytanii) zarejestrowano łącznie 11 286 939 nowych samochodów osobowych, o 4,1% mniej niż rok wcześniej. Na przestrzeni roku większość marek niestety odnotowała spadki.

Co jednak warte zauważenia, niektóre marki - nawet w tych niesprzyjających warunkach - radzą sobie całkiem nieźle, by nie powiedzieć, że wręcz rewelacyjnie. W zeszłym roku wprawdzie tylko dziewięć marek odnotowało większą liczbę rejestracji niż rok wcześniej. Wśród nich, pięć to marki premium (co w kryzysie jest zrozumiałe), trzy azjatyckie, oraz... Dacia.