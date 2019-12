Sprzedaż żywych karpi w Poznaniu. Odwiedziliśmy hodowlę przy ul. Niestachowskiej [ZDJĘCIA]

W hodowli przy ul. Niestachowskiej w Poznaniu karpie i inne ryby sprzedaje się od wielu lat. Punkt jest znany poznaniakom, którzy przed świętami Bożego Narodzenia kupują w nim żywe karpie. Hodowlę odwiedziliśmy w sobotę, 20 grudnia, wczesnym popołudniem. Sprawdziliśmy, w jakich warunkach sprzedawane są ryby, a o ich hodowli porozmawialiśmy z właścicielem.

W sobotę, gdy odwiedziliśmy hodowlę, klientów było niewielu. Chociaż jak mówi Karol Janowiak, właściciel hodowli - co roku popyt na żywe ryby jest taki sam. Klienci najczęściej przyjeżdżają po nie od rana, chętnie też w dni powszednie.

Udało się zaobserwować, że niektórzy klienci przyjeżdżają po rybę z własnymi wiaderkami, by nie transportować ich w plastikowych workach. Nadal nie brakuje jednak chętnych na taką formy pakowania i przewożenia żywych ryb.

- Ryba oddycha w dużej mierze przez skórę, więc można ją przetransportować w plastikowej siatce. Ważne jednak, by przenosić ją w 15-30 minut. Mam wrażenie, że ludzie to wiedzą i decydują się na plastikowe torby. Wiadra do transportu ryb to pomysł, który pojawił się stosunkowo niedawno - mówi Janowiak.