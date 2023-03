Spynka w Poznaniu już działa. To pierwsze takie centrum dla dzieci. Zobacz zdjęcia

- zaznacza Natalia Trybalska, która koordynuje pracę centrum dla dzieci w Poznaniu.

Jak na razie w punkcie przy ulicy Jackowskiego funkcjonują dwie grupy. Z końcem kwietnia ma być ich łącznie 6. W samym żłobku jest 15 dzieci.

- Działamy od ponad tygodnia. Adaptację zaczęłyśmy w czwartek, a we wtorek już miałyśmy komplet dzieci. To pierwsze takie miejsce, gdzie udało nam się tak szybko wszystko zorganizować. Oznacza to, że potrzeby są ogromne