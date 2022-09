Srebra Funduszy Obrony Narodowej w Poznaniu. Rzadka okazja, by je zobaczyć. Na co dzień przechowywane są w magazynach

Srebra Funduszy Obrony Narodowej w Poznaniu

FON, utworzony dekretem Prezydenta RP z 9 kwietnia 1936 roku, miał za zadanie pozyskać drogą składki społecznej, dodatkowe środki na dozbrojenie armii w obliczu zagrożenia bytu państwa przez hitlerowskie Niemcy. Polacy niezwykle ofiarnie zasilili go zarówno gotówką, jak i cennymi przedmiotami. To świadectwo ofiarności Polaków w obliczu zagrożenia wojennego było ogromnym aktem patriotyzmu.

Prezentowane obiekty na co dzień są przechowywane w muzealnym magazynie, więc ten okolicznościowy pokaz jest wyjątkową okazją do ich zobaczenia. Wrażenie robi nie tylko ilość ofiarowanych precjozów, choćby tysiące obrączek małżeńskich, ale jakość srebrnych zastaw stołowych, zegarków, papierośnic etc.