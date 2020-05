Stadion z mieszkaniami? Nietypowy pomysł rozbudowy obiektu Excelsioru Rotterdam [ZDJĘCIA]

Budzisz się po popołudniowej drzemce, idziesz zaczerpnąć powietrza na balkon, a tymczasem pod nim trwa... mecz w lidze holenderskiej. To nie jeszcze jeden sen, ale całkiem realna wizja. W środę klub Excelsior Rotterdam przedstawił projekt rozbudowy istniejącego obiektu. Jego pojemność ma wzrosnąć z 4400 miejsc do 6500. Ale nie to jest najciekawsze. Plan zakłada bowiem powstanie dwóch wysokich budynków, w których mieściłoby się 400 mieszkań oraz pomieszczeń biurowych. Excelsior chce w ten sposób wygenerować dochód niezwiązany z piłką nożną. Dzięki niemu finanse klubu w przyszłych latach byłyby jeszcze solidniejsze. Zgodę na rozbudowę musi wydać jeszcze rada miasta. Sygnały w tej sprawie są pozytywne. Jest spora szansa na to, że pierwsze prace na stadionie rozpoczną się w 2022 roku. Excelsior Rotterdam występuje na zapleczu Eredivisie. W tym sezonie zajął siódme miejsce.

MoederscheimMoonen Architects