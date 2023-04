Stadionowa wojenka między Jaśkowiakiem a Farjaszewskim. "Czy leci z nami pilot...?"

– Jeśli będzie po drugiej stronie ktoś tak poważny i solidny, który potrafi na pięć czy dziesięć lat zadeklarować konkretne kwoty, jak rodzina Rutkowskich, to wtedy OK. Ale jaką mam gwarancję, że za chwilę Warta nie trafi do osoby pokroju pana Pyżalskiego? - tak wypowiedział się w sobotę, 22 kwietnia dla portalu "Gazety Wyborczej" prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

Na te słowa zareagował na Twitterze właściciel Warty Poznań, Bartłomiej Farjaszewski, komentując to w ten sposób: "Wcześniej mówił, ze mamy wybudować stadion z prywatnych środków, tak jak Legia Warszawa. Także ten... "czy leci z nami pilot?"

Warto dodać, że we wspomnianym artykule pojawiły się też inne wątki sportowe związane z poznańskim klubem. Prezydent stolicy Wielkopolski podważał w swoich wypowiedziach wiarygodność kierownictwa Zielonych, sugerując że już znacznie wcześniej zapowiadali sprowadzenie do klubu zagranicznego inwestora.