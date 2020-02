STALKERZY poszukiwani przez policję. Listy gończe, RAPORT luty 2020 [ZDJĘCIA, NAZWISKA]

Stalking to obsesyjne nękanie drugiej osoby. Sprawcy piszą, dzwonią i śledzą swoje ofiary, wywołując w nich poczucie zagrożenia. Natarczywe SMS-y, e-maile z pogróżkami, plotki rozsyłane po portalach społecznościowych lub za pomocą komunikatorów internetowych mogą zniszczyć wielu osobom życie, a nawet doprowadzić do tragedii. Według kodeksu karnego, stalking to przestępstwo, za którego popełnienie grozi kara do 3 lat więzienia. A jeśli jego następstwem jest targnięcie się ofiary na swoje życie - do lat 10. Zobaczcie stalkerów, których obecnie szuka policja. Zdjęcia i nazwiska poszukiwanych znajdziecie, klikając w galerię zdjęć. Na kolejne slajdy można przechodzić za pomocą strzałek lub gestów. Jeśli ich znacie, widzieliście lub wiecie cokolwiek na ich temat, skontaktujcie się z policją!

