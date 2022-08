Stare drzewa w Poznaniu są wycinane, a nowe chorują. Miastu brakuje polityki wobec zieleni? A może szerokich konsultacji społecznych? Paweł Antuchowski

Drzewa na ulicy 27 Grudnia w Poznaniu miały pójść pod topór. Przeciw temu protestują mieszkańcy i społecznicy. Adam Jastrzębowski

Jakość zieleni na wyremontowanych ulicach w Poznaniu pozostawia sporo do życzenia. Jest jej mniej niż przed remontami, więcej jest za to przestrzeni zabetonowanych, gdzie tworzą się wyspy ciepła. To przy coraz bardziej ocieplającym się klimacie sprawia, że w upalne dni przebywanie tam jest niekomfortowe.