Startują Juwenalia Poznań 2023: Jak dojechać na imprezę? Będzie więcej kursów autobusów miejskich. Jedna ulica zostanie zamknięta

Częstsze kursy autobusów i bardziej pojemny tabor

Na liniach nocnych nr 212/222 autobusy w nocy z czwartku na piątek, z 18 na 19 maja, w godzinach od 22:30 do 1:30 oraz z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, w godzinach 22:30 - 3:00 będą kursować co 30 minut. Na odcinku Rycerska - Szwajcarska Szpital, gdzie linie się dublują, kursy łącznie będą odbywały się co 15 minut.

Organizacja ruchu wokół imprezy

We wszystkie dni juwenaliów od godziny 19 do 2 w nocy zamknięta dla ruchu pojazdów będzie ul. o. Żelazka. Nie będzie to dotyczyło autobusów komunikacji miejskiej. W rejonie skrzyżowań ul. o. Żelazka z ul. Droga Dębińska i ul. Dolna Wilda na czas zamknięcia wprowadzane będą ograniczenia parkowania i prędkości maksymalnej pojazdów do 30 km/h.