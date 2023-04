Startuje 15 Poznań Półmaraton. Sprawdź utrudnienia w mieście - jest ich sporo!

- Na odcinku od cmentarza Górczyńskiego do Drogi Dębińskiej będzie 8 śluz przejazdowych, które umożliwią wjazd do centrum miasta od południa – informuje miasto. - Całkowicie z ruchu wyłączone zostają Dolna Wilda na odcinku Hetmańska-Piastowska oraz Piastowska od Dolnej Wildy do Drogi Dębińskiej. Na ul. Arciszewskiego będzie ruch jednokierunkowy po nitce zachodniej w stronę Górczyna. Na tym odcinku jedynym wjazdem do miasta od strony Ronda Starołęka, będzie trasa Hetmańska (możliwość skrętu w Dolną Wildę, Kolejową lub Głogowską).