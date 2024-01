Stary Browar odda dzieciom świąteczne dekoracje. Wszystko za darmo

W sobotę, 13 stycznia, o godz. 10 na Placu 4 Kolumn w Pasażu, obok Sali Zabaw Fikołki i sklepu Smyk dekoracje z tegorocznej instalacji będą mogły trafić w ręce najmłodszych.

- Zapraszamy dzieci z rodzicami do przyjścia do Starego Browaru i wybrania kartonowych ozdób – niech za rok posłużą do przystrojenia Waszych domów i mieszkań