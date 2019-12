Przygotowania do Świąt to Twój ulubiony rytuał? Od tygodni komponujesz przemyślane listy prezentów dla bliskich, które potem pakujesz w piękne papiery? Kochasz zimowe dekoracje, a Twój dom w grudniu wygląda jak z magazynu wnętrzarskiego? Stary Browar podziela Twoją miłość do Świąt. Spektakularna zimowa scenografia, pachnące choinki, designerskie papiery do pakowania prezentów, odwiedziny brodatego Mikołaja - ceglane Centrum dokłada wszelkich starań, aby grudzień w Poznaniu był najpiękniejszym miesiącem w roku.

Stary Browar co roku na okres przedświąteczny i zimowy przygotowuje spektakularną świąteczną oprawę wizualną. Chcemy, żeby naszym klientom w przygotowaniach do Świąt i wyborze prezentów dla najbliższych towarzyszyła wyjątkowa atmosfera - mówi Joanna Tupalska z zespołu Starego Browaru. Przykładamy wielką wagę do dekoracji świątecznych - zarówno pod względem estetyki, unikalności projektu, jak i skali. Do współpracy przy ich tworzeniu zapraszamy lokalnych artystów i niezależnych projektantów, wyróżniających się nieszablonowymi pomysłami, warsztatem, pracujących z ciekawymi materiałami.Tegoroczna aranżacja została zaprojektowana i wykonana przez Manufakturę Kury Domowej. To poznański duet kreatywny i małżeństwo: Kasia Novak i Piotr “Matusz” Matuszewski. Odwiedzających Stary Browar zaskoczyli girlandami papierowych gwiazd. W sumie na łańcuchach w Atrium i Pasażu znalazło się ich aż siedem tysięcy! To nie wszystko - w Atrium pojawiła się także gigantyczna papierowa jemioła, a pod nią… podest do pocałunków.Dzisiaj w Browarze stanęło także kilkadziesiąt choinek. Z okazji Mikołajek dołączy do nich ponad 10-metrowy “gigant”. Wielkie świąteczne drzewo udekoruje plac przy wejściu do Browaru od strony ulicy Ratajczaka.Stary Browar to także idealne miejsce do zakupu świątecznych prezentów. Centrum wspólnie z siostrami Jankowskimi, autorkami bloga Blingsis, przygotowało przewodnik pomocny w wyborze upominków dla najbliższych. Wśród rekomendacji znalazły się propozycje prezentów na każdą kieszeń dla kobiet, mężczyzn, nastolatków i dzieci. Prezentownik można przeczytać w inspiracyjnej sekcji BrowarMAG na stronie Starego Browaru.Jeśli jednak uważasz, że twoi bliscy mają już “wszystko” i wybór prezentów co roku przysparza ci trudności, receptą mogą stać się zakupy u niezależnych projektantów. W tym roku grudniowe kalendarium targów designu w Starym Browarze jest wyjątkowo bogate. Prezentów dla najmłodszych najlepiej szukać w czasie wielkich targów dla rodziców i dzieci Mamaville 7 grudnia w Pasażu. Dziesiątki stoisk projektantów, dedykujących swoją ofertę milusińskim, paniom w ciąży i młodym rodzicom to okazja do skompletowania unikalnej wyprawki, ale także kupna oryginalnych zabawek czy ubranek dla dzieci. Zakupy w duchu slow, małe serie, ekologiczne materiały - to domena Wolnego Targu (14-15 grudnia, Pasaż 0) i jego wystawców. Wydarzenie kierowane jest do osób zainteresowanych nietuzinkowych designem i szukających prezentów, które zaskoczą nawet najbardziej wybrednych. Prezenty last-minute, za to niebanalne i z pomysłem? Propozycja Starego Browaru to Design & Craft Market, który zaplanowano na ostatnie dni przed Wigilią - 21 i 22 grudnia.Święta to nie tylko prezenty, ale także piękny wystrój domu. Ozdób choinkowych, elementów nakrycia stołu i innych świątecznych dekoracji warto szukać w salonach DUKA, Home&You, Miloo Home, Zara Home, Mensa Home i Eurofirany. Wyjątkowe aranżacje roślinne na Boże Narodzenie przygotowuje duet florystów z kwiaciarni Badyle. To nie wszystko - w grudniu Stary Browar wypełniają świąteczne stoiska z dekoracjami, m.in. Life & More, Miloo Home, Kawałek Lasu, Pracownia Kukuryku i tradycyjna duża wyspa z setkami świątecznych ozdób pod schodami w Pasażu. Ponadto stoiska z upominkami prowadzą Wedel, Manu Kids, Dziuki & Kabak, Five O’Clock, Weranda Deli & Gift, Polka Lolka i Happy Socks.Dla osób, które świąteczne prezenty kupią w Starym Browarze, kolejna dobra wiadomość - do Wigilii włącznie można je bezpłatnie zapakować w piękne designerskie papiery. Punkt pakowania prezentów znajduje się w Pasażu, na parterze, obok punktu informacyjnego. Wystarczy okazać paragony, aby odebrać pięknie zapakowany prezent.Kolejna przedświąteczna niespodzianka Starego Browaru, która z pewnością zachwyci najmłodszych, to odwiedziny Świętego Mikołaja. Sympatycznego brodacza będzie można spotkać w Atrium we wszystkie przedświąteczne soboty (7, 14, 21 grudnia, 12:00-18:00) pod wielką jemiołą i zrobić sobie z nim zdjęcie. Mikołajowi towarzyszyć będzie profesjonalny fotograf. Udział w mini sesji jest bezpłatny, a zdjęcia klienci Browaru otrzymują kilka dni później mailowo.