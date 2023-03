Stary Rynek nie do poznania. Centrum miasta przechodzi metamorfozę. Jak teraz wygląda?

Remonty w centrum Poznania wszystkim dają się we znaki. Ich skutki odczuwają nie tylko zwykli mieszkańcy, zmagający się przede wszystkim ze zmianami w komunikacji miejskiej. Sytuacja mocno odbija się także na prowadzących biznesy w rozkopanych okolicach. Stary Rynek mało kto odwiedza. Kiedyś tłoczne i pełne nie tylko turystów miejsce teraz świeci pustkami. Brak ludzi oznacza brak pieniędzy. Co jakiś czas pojawiają się informacje o kolejnych zamkniętych lokalach.

Centrum Poznania przechodzi metamorfozę. Stolica Wielkopolski cały czas się zmienia. To dobra okazja, by wybrać się w małą podróż w czasie. Plac Wolności, jeszcze bez Fontanny Wolności, wybudowanej w 2012 roku. 52-metrowa futurystyczna Wieża Górnośląska z 1911 roku. Hotel Polonia wybudowany w zaledwie 13 miesięcy. Od tamtych czasów w Poznaniu wiele się zmieniło, a jego dawny wygląd i klimat odeszły już w zapomnienie. Dotarliśmy do wyjątkowego archiwum fotograficznego Henryka Poddębskiego, dzięki któremu możemy się przekonać, jak wyglądał Poznań w latach 1929 i 1933: