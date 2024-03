Sto lat temu po raz ostatni Poznań był bliski zalania. Poziom wody sięgał korony wałów. Zobacz zdjęcia z powodzi na Warcie z 1924 r.

Wielka powódź 1924 roku w Polsce

Zaczęło się, jak to bywało wówczas bardzo często, od mroźnej i śnieżnej zimy. Wraz z nadejściem pierwszych cieplejszych dni zaczęły się roztopy. W centralnej i wschodniej Polsce wielka woda niosła ze sobą krę lodową, co dodatkowo komplikowało akcję ratunkową. Wylały Brda, Narew, San, Dniestr, Prut. Dramatyczna sytuacja była na Wiśle. Między Warszawą a Włocławskiem rzeka rozlewała się na 3-5 km. Zatory lodowe próbowano rozbijać przy pomocy artylerii. Nie zawsze skutecznie. Zator pod Chełmnem spowodował zalanie centrum Bydgoszczy.

Powódź 1924 r. w Poznaniu i Wielkopolsce

Wylały także rzeki w Wielkopolsce. Ucierpiały miasta i wsie nad Wartą, m.in. Konin, Śrem i Oborniki. Zalany przez Prosnę został Kalisz.

Do Poznania wielka woda dotarła 26 marca. Fala kulminacyjna przyszła 1 kwietnia. Hydrolodzy szacują, że w krytycznym momencie Warta w Poznaniu niosła 1569 m sześc. wody na sekundę. Zalane zupełnie zostały Łęgi Dębińskie - woda dotarła do ul. Dolna Wilda. Podtopienia występowały w centrum, na Chwaliszewie i Ostrowie Tumskim. Uszkodzony został wzniesiony w 1886 r. most tumski - zbyt niski, zbyt krótki i posadzony na aż 4 filarach.