Straciła trzy ciąże. Teraz rusza z fundacją, by pomagać innym kobietom

Historię pani Pauliny opisywaliśmy na naszych łamach w październiku. W przeciągu trzech lat straciła ona trzy ciąże, w tym jedną bliźniaczą.

– Wydaje mi się, że kobiety mają poczucie winy, z powodu tego, co je spotkało - ja też miałam. Są niezrozumiane. Słyszą wtedy „nie przejmuj się, będziesz miała następne”, albo „przecież to małe było, w sumie to tam nic prawie nie było”. I to jest bardzo krzywdzące, a niestety pojawia się często. Do tego dochodzi to, co spotyka je w szpitalach. Dlatego kobiety się wstydzą i wolą o tym zapomnieć – opowiadała wtedy.