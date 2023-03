Strajk sektora transportu publicznego w Niemczech Pasażerowie z Poznania także będą mieli problem

- Dalszą podróż do Berlina podróżni odbędą na pokładzie zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) z przesiadką na stacji Frankfurt (Oder). Pasażerowie z Rzepina do Frankfurtu pojadą ZKA uruchamianą przez PKP Intercity, a od Frankfurtu do Berlina – ZKA organizowaną przez koleje niemieckie. W drugą stronę – z Berlina do Polski, komunikacja będzie przebiegała tak samo