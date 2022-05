Straż Graniczna zatrzymała pod Poznaniem nielegalny towar. Jest wart 1,2 miliona złotych

Funkcjonariusze przeszukali także jego posesje znajdujące się w podpoznańskich miejscowościach. Działania przyniosły duże efekty, ponieważ strażnicy zabezpieczyli łącznie: 2,2 tony tytoniu, 209 kilogramów krajanki tytoniowej, 4 740 sztuk papierosów oznaczonych jedynie białoruską akcyzą. Wartość zabezpieczonego towaru wyniosła 1,2 miliona złotych.

– Dodatkowo zabezpieczono profesjonalną linię do produkcji krajanki tytoniowej m.in. maszynę do krojenia tytoniu, stół do porcjowania wraz z podajnikiem oraz dwie wagi służące do porcjowania krajanki. W sprawie tej funkcjonariusze Straży Granicznej wszczęli postępowanie przygotowawcze