Przypomnijmy, że na starym rynku wciąż odbywają się prace remontowe, które mają zakończyć się pod koniec obecnego roku. Niewykluczone, że to właśnie one odpowiedzialne są za unoszący się nad lokalami zapach.

[Aktualizacja]

Straż pożarna przebywała na Starym rynku Od godziny 10 do 12. Jak poinformował nas oficer dyżurny, dziwny zapach, którzy zgłosili zaniepokojeni restauratorzy to nic innego jak zapach środka do utwardzania znajdującego się na budowie. Oficer dyżurny poinformował, że nie jest ten środek w żaden sposób szkodliwy dla odwiedzających Stary Rynek, straż pożarna powróciła do swojej bazy, a restauracje oraz ich klienci nie muszą się niczego obawiać.

