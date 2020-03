Strażacy ochotnicy dezynfekują Poznań. Ma to pomóc w walce z koronawirusem

W ochronnych kombinezonach, z maskami na twarzach ze spryskiwaczami spalinowymi w ręce przemierzają ulice Poznania. Na taki widok można było się natknąć w weekend w Poznaniu. To strażacy ochotnicy, którzy odpowiedzieli na prośbę władz miasta i dezynfekują stolicę Wielkopolski.

Dezynfekcję wykonują strażacy z pięciu miejskich jednostek ochotniczych: Głuszyna, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego, Mistral, Krzesiny i os. Kwiatowe. Pierwsze czyszczenie prowadzili wykorzystując własne środki i te pochodzące z miejskich zasobów. W kolejne weekendy to miasto ma dostarczyć im chemię do dezynfekcji. – MPK jest na etapie zakupu płynu służącego do masowej dezynfekcji powierzchni i przestrzeni, rekomendowanego przez straż pożarną – dodaje Rewers.