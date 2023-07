Strzały w środku wsi? Przestrzelone okno w domu mieszkalnym w Nieczajnie koło Obornik

Jak poinformowali sąsiedzi, to nie był pierwszy przypadek, kiedy doszło do uszkodzenia cudzego mienia poprzez postrzał. Niestety poprzedni sąsiad, w którego samochodzie znalazły się aż dwa pociski, nie zgłosił tego faktu na policję.

-Nam nie chodzi o uszkodzone okno, to rzecz, którą naprawimy, ale o to, że ktoś mógł tam stać, a wtedy ta historia miałaby zupełnie inny finał. To mogło skończyć się nawet śmiercią. Postrzał znajduje się idealnie na wysokości czyjejś głowy. Nawet nie chcę o tym myśleć- dodaje mieszkanka wsi Nieczajny.