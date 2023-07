Strzelanina w centrum Poznania. Narzeczony Julii zginął na jej oczach. Jest zbiórka na pomoc dla dziewczyny

Strzelanina w Poznaniu. Jest zbiórka dla Julii, narzeczonej zamordowanego Kordiana

Link do zbiórki dostępny jest TUTAJ

Polski oddział Ladies of Liberty Alliance na portalu pomagam.pl założył zbiórkę pieniędzy na wsparcie terapeutyczne dla Julii.

Organizatorzy zbiórki dodają: - Narzeczony Julii (Konrad, chociaż lubił, aby zwracano się do niego Kordian) został zastrzelony na jej oczach przez zazdrosnego ex, który chwilę później zastrzelił również siebie. Morderstwo i samobójstwo zadziało się na oczach dziewczyny.

Strzelanina w Poznaniu. Nie żyje ofiara i sprawca

Do tragedii doszło w niedzielę, 16 lipca na ul. Św. Marcin w Poznaniu. Około godziny 17 29-letni Mikołaj B. strzelił do 30-letniego Kordiana, który szedł ulicą razem ze swoją narzeczoną Julią. Chwilę później sprawca ponownie strzelił do leżącej już na chodniku ofiary, po czym sam odebrał sobie życie.

Policjanci na miejscu przestępstwa zabezpieczyli pistolet marki Glock. Mikołaj B. od 2018 roku miał pozwolenie na posiadanie broni do celów sportowych.

Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok. Motywem zbrodni miał być zawód miłosny.