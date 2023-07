Strzelanina w centrum Poznania. "Sprawca był zwolennikiem rozszerzenia prawa do posiadania broni" Marta Jarmuszczak

Do strzelaniny doszło w niedzielę ok. godz. 17. Jak udało się ustalić śledczym, były chłopak kobiety obecnej na miejscu zdarzenia zastrzelił narzeczonego byłej ukochanej, po czym popełnił samobójstwo. Sprawca mógł mieć pozwolenie na posiadanie broni, jednak jego wcześniejsze zachowanie nie wskazywało, że mógłby być zdolny do takiej zbrodni.